Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и отсутствие чувства стиля

Пользователей сети возмутили кроссовки ведущей «России 1» Ольги Скабеевой, в которых она появилась во время репортажа из британского Солсбери. Микроблогеры Twitter выяснили, что пара обуви Louis Vuitton на журналистке государственного канала стоит 69,5 тысячи рублей (больше тысячи долларов по текущему курсу).

«Все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России», — отмечает автор аккаунта «Недруги за бугром». Его скепсис поддержали и другие пользователи. Некоторые из них задались вопросом, есть ли у обладательницы дорогостоящей обуви право осуждать оппозиционеров за дорогие вещи, которые дешевле ее кроссовок.

— серпом по яйцам (@SergVolnov) 05 марта 2019, 12:30

Микроблогерам показалось, что в репортаже из Солсбери Скабеева, одевавшаяся без помощи стилистов, продемонстрировала отсутствие чувства стиля. «С чувством вкуса у нее беда, однозначно», — полагает один из юзеров.

«Можно покинуть город Волжск Волгоградской области и с пафосом гулять по Лондону, но это не значит, что город Волжск покинул тебя», — иронизирует «Выживший в уме».

— Выживший в уме (@Hlopak_) 04 марта 2019, 16:01

Репортаж Скабеевой из Солсбери был показан в ток-шоу «60 минут» 4 марта. Ведущая прошлась по пути Сергея и Юлии Скрипаль спустя год после их отравления.

Ранее в марте Скабееву пристыдили за незнание классики русской литературы. Журналистка перепутала «Молодую гвардию» Александра Фадеева с «Белой гвардией» Михаила Булгакова.

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