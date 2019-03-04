Скабеева повторила путь Скрипалей

Телеведущая Ольга Скабеева спустя год после отравления Сергея и Юлии Скрипаль повторила их маршрут в день инцидента. Результаты представили в шоу «60 минут» на «России 1».

Скабеева побывала в ресторане Zizzi, где последний раз обедали Скрипали и где были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок». На протяжении восьми месяцев заведение было закрыто, «но и сейчас оно не пользуется популярностью», утверждает ведущая.

Скамейку, на которой были обнаружены Скрипали, демонтировали. Их дом, затянутый плотной белой тканью, разобрали до основания, говорит журналистка. «То есть как выглядит ручка, на которую наносили "Новичок", знать теперь уже вообще никак невозможно», — пришла к выводу Скабеева.

Она также прошлась по пути Руслана Боширова и Александра Петрова, зайдя в Солсберийский собор, которым те приехали полюбоваться в день отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери. В соборе заявили, что не знают, кто в середине февраля вывесил на строительных лесах у собора Девы Марии российский триколор.

Журналистка также поговорила с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Тот пожаловался, что Лондон не допускает Россию к расследованию отравления Скрипалей. По его словам, без ответа остаются вопросы, как и чем лечат Скрипалей, а также почему «обычная больница в Солсбери оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами».

Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о непричастности к произошедшему.

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