На Солсберийском соборе появился гигантский российский флаг

Неизвестные повесили гигантский российский флаг на строительных лесах, установленных у одного из корпусов Солсберийского собора. Об этом сообщает Spire FM.

Триколор был повешен ночью 17 февраля, его заметили утром прохожие. К 9:00 по местному времени его сняли.

Фотографии флага появились в Twitter.

Инцидент возмутил члена британского парламента от Солсбери Джона Глена. «Какая глупая выходка — издеваться над серьезными событиями, произошедшими в Солсбери в прошлом году», — написал политик в Twitter, намекнув на дело о покушении на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Материалы по теме Ким, санкции и Солсберецкий шпиль Что пережил мир в 2018 году

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Петров и Боширов в интервью RT утверждали, что ездили в Солсбери, чтобы погулять и осмотреть достопримечательности, в частности местный собор.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!