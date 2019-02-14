Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля

Британская расследовательская группа Bellingcat утверждает, что выяснила настоящее имя третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Об этом сообщается на ее сайте.

Расследование сотрудники Bellingcat вели совместно с изданием The Insider и чешским Respekt. Они утверждают, что Сергей Вячеславович Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник российской разведки Денис Вячеславович Сергеев.

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