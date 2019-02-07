Третьего отравителя Скрипалей сочли придумкой спецслужб

Появление третьего подозреваемого в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году — это вброс британских спецслужб. Об этом заявил представитель российского посольства в Лондоне, передает РИА Новости.

Он сообщил, что первые данные о некоем Сергее Федотове появились в СМИ еще в октябре 2018-го. При этом неудивительно, что расследование дела продвигается медленно, раз следствию потребовалось четыре месяца для выяснения такой детали, отметили в посольстве.

В то же время более вероятно другое объяснение. «Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб», — сказал представитель дипмиссии. По его словам, тактика дозированных утечек позволяет постоянно и бездоказательно напоминать миру о «применении Россией химического оружия», а также отвлекать от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В посольстве подчеркнули, что продолжат добиваться от Лондона официальной информации о расследовании, здоровье и местонахождении Скрипалей.

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Ранее племянница экс-шпиона Виктория Скрипаль заявила, что слухи о третьем отравителе — это информационный вброс и фейк.

О том, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, якобы остался в Великобритании после покушения, британские СМИ сообщили 6 февраля. По их информации, это некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов.

В январе сообщалось, что Скрипали попали под программу защиты свидетелей, а Юлия даже могла получить работу. Родственники указывали, что на связь бывший шпион и его дочь не выходят с лета 2018 года.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.

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