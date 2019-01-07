Стали известны подробности о жизни Скрипалей после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, скорее всего, остались в Великобритании после истории с попыткой отравления. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники в службах безопасности.

Они предполагают, что Скрипалей разместили на юге Англии. Там они живут под присмотром узкого круга медицинских экспертов. Вероятно, Юлия даже получила работу — собеседники издания предполагают, что с ее знанием русского языка это было бы просто устроить.

При этом, несмотря на программу защиты свидетелей, семья сохраняет контакты с несколькими близкими друзьями как из России, так и из Великобритании, некоторые из них даже навещали Скрипалей летом, утверждают источники The Telegraph.

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Юлию Скрипаль выписали из больницы 10 апреля, ее отец вышел 18 мая. С тех пор бывший полковник не контактировал с прессой или с официальными представителями властей. Его дочь дала одно интервью агентству Reuters, в котором рассказала, что планирует возвращение в Россию в долгосрочной перспективе, а пока находится в секретном убежище в Лондоне.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. По официальной версии Лондона, против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в СССР как химическое оружие, а за покушением стоит российское руководство.

Также Великобритания назвала подозреваемых в осуществлении покушения: по мнению английских спецслужб, это были сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, где раскрыли якобы настоящие имена указанных лиц и подтвердили их причастность к военной разведке.

Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей, указывая на их бездоказательность. В частности, Организация по запрещению химоружия так и не смогла подтвердить происхождение токсина, от которого пострадал бывший полковник ГРУ. Кроме того, российская сторона не получила материалов дела.

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