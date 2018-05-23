Скрипаль рассказала о последствиях яда

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в британском Солсбери в интервью агентству Reuters в среду, 23 мая, рассказала о последствиях яда.

«Тот факт, что было применено нервно-паралитическое вещество, шокирует (...) Вся моя жизнь была перевернута с ног на голову», — пояснила женщина.

Агентство отмечает, что Юлия в течение 20 дней находилась в коме.

Ранее 23 мая стало известно, что россиянка в долгосрочной перспективе планирует вернуться на родину. В настоящее время она находится в «каком-то секретном месте в Лондоне».

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Юлию Скрипаль выписали из больницы 10 апреля.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.

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