Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в британском Солсбери в интервью агентству Reuters рассказала, что выздоровление было долгим и тяжелым.
«Нам так повезло, что мы оба пережили это покушение (...) В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — пояснила она.
Россиянка находится в «каком-то секретном месте в Лондоне».
Юлию Скрипаль выписали из больницы 10 апреля.
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.