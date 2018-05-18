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Россия отказалась считать Скрипаля предателем

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Александр Яковенко

Москва не считает бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля предателем, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Его слова передает РИА Новости.

«Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин. Он может делать все, что пожелает. Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», — сказал дипломат.

Глава диппредставительства также озвучивал желание встретиться со Скрипалем и удостовериться, что ему не нужна помощь со стороны России. «Человеку следует заявить об этом лично. И мы хотим увидеть его, потому что на сегодняшний день никто не видел их фотографий, никто не слышал их голосов, никто не видел, живы они или нет, — мы не знаем», — пояснил Яковенко.

Ранее 18 мая в Национальной службе здравоохранения Англии заявили, что бывшего российского шпиона выписали из больницы. 17 мая сообщалось, что следователи продолжают его допрашивать.

Дочь Сергея Скрипаля Юлию, отравленную вместе с ним, выписали из больницы 10 апреля.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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Предыстория: Путин пожелал Скрипалю здоровья
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