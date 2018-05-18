Скрипаля выписали из больницы

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлией в марте, выписали из больницы. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии, передает в пятницу, 18 мая, Reuters.

«Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу Солсбери», — говорится в сообщении управляющей больницей Кары Чарльз-Баркс. Куда именно отправился бывший шпион после выписки, не уточняется.

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Ранее сообщалось, что мужчина идет на поправку и его допрашивают детективы. Их интересуют его поездки в Лондон, путешествия за границу, а также ежемесячные встречи с предполагаемым куратором из секретной службы МИ-6 (MI6).

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Женщина пришла в себя раньше, ее выписали из больницы еще 10 апреля. Сообщалось, что она находится на некой военной базе.

По данным Лондона, отца и дочь отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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