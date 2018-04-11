Юлия Скрипаль отказалась встречаться с родней

Дочь бывшего полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не хочет общаться с журналистами, а также просит свою родню не пытаться связаться с ней. Об этом говорится в размещенном на сайте Скотланд-Ярда заявлении.

«Я выписалась из больницы города Солсбери 9 апреля. Я оставила отца на лечении, он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного вещества, примененного против нас», — утверждается в заявлении.

«Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно окрепла для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ. На данный момент я не хочу говорить с прессой. Хочу подчеркнуть, что никто не говорит за меня или за моего отца. Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами», — пишет Скрипаль.

В заявлении также указано, что она знает о предложении помощи от российского посольства, но «не хочет пользоваться их услугами в настоящий момент».

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль находится в госпитале на некой военной базе. Таблоид The Sun выяснил, что сделано это «ради ее собственной безопасности».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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