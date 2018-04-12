Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании выразило сомнения в подлинности заявления Юлии Скрипаль, опубликованного Скотланд-Ярдом. Об этом говорится в размещенном на сайте дипмиссии сообщении.

«Есть большие сомнения, что заявление действительно исходит от Юлии. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками, — утверждают дипломаты. — Особенно изумляет, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотланд-Ярда».

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — резюмировали в российской дипмиссии.

В ночь на 12 апреля штаб-квартира полицейского учреждения в Англии опубликовала заявление Юлии скрипаль, в котором та заявила, что не хочет общаться с журналистами, просит свою родню не пытаться связаться с ней, а также отказывается от помощи России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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