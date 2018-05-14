В Чехии уволили связанного с «Новичком» директора НИИ

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова подписала указ о снятии с должности директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Шафаржа освободили от должности в соответствии с законом о государственных предприятиях, выразив благодарность «за многолетнюю службу». В военном ведомстве отметили, что ученый останется сотрудником НИИ.

Шафарж рассказал о проходивших в лабораториях его предприятия исследованиях химического вещества А-230, известного на Западе как боевое отравляющее вещество «Новичок». К его заявлению 3 мая апеллировал президент Чехии Милош Земан, признавший наличие в Чехии химоружия.

Позднее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в его стране это вещество «не производилось, не синтезировалось и не хранилось». Земан в ответ на это отметил, что «без производства вещества невозможно проводить его тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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