Минобороны Чехии отвергло сообщения о производстве «Новичка»

Чешская Республика тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства обороны страны.

Синтез осуществляется в специализированных лабораториях, все опыты проводятся в целях защиты и безопасности граждан страны, утверждает чешское военное ведомство. Вещество уничтожается сразу после проведения испытаний в соответствии с предписаниями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а потому вероятность утечки равна нулю, отметили в министерстве.

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В заявлении минобороны речь идет об агенте А-230. О нем же говорил ранее и президент Чехии Милош Земан, писало издание iRozhlas. Земан 3 мая заявил, что «Новичок», которым по версии Великобритании были отравлены Скрипали производился в Чехии.

В отчетах ОЗХО об обнаруженном на месте отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическом веществе упоминается агент А-234. В апрельском докладе организации не упоминалось название «Новичок». Великобритания признала эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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