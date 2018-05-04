В чешском управлении по ядерной безопасности удивились опытам с «Новичком»

В чешском Государственном управлении по ядерной безопасности (ГУЯБ) ничего не знают об опытах с нервно-паралитическими веществами класса «Новичок», проводимых в стране. Об этом заявила председатель надзорного органа Дана Драбова, передает РИА Новости.

«Мы не располагаем данными о том, чтобы с таким веществом работали, даже с минимальным количеством», — сказала она.

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Глава ведомства отметила, что лаборатории, работающие с такими химикатами, не обязаны информировать о них ГУЯБ. По ее словам, это не входит в положения международного соглашения о запрете и уничтожении химоружия. Драбова однако добавила, что такая информация должна быть передана в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее 4 мая сообщение президента страны Милоша Земана о производстве в стране нервно-паралитического вещества «Новичок» отвергло Министерство обороны Чехии. Согласно заявлению ведомства, его синтез осуществляется в специализированных лабораториях, все опыты проводятся в целях защиты и безопасности граждан страны, утверждает чешское военное ведомство. Вещество уничтожается сразу после проведения испытаний в соответствии с предписаниями ОЗХО, а потому вероятность утечки равна нулю.

Кроме того, в заявлении и Минобороны, и главы государства речь идет об агенте А-230. В отчетах ОЗХО об обнаруженном на месте отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическом веществе упоминается агент А-234.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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