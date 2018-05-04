Россия рассказала о смертоносности «Новичка»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о количестве яда «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Слова представителя МИД Марии Захаровой передает «Интерфакс».

«По оценке экспертов, 50-100 граммов химического отравляющего вещества (...) достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек», — сказала она. В то же время спикер ведомства отметила, что Скрипаль и его дочь в результате атаки не только выжили, но и «нормально функционируют».

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Ранее 4 мая глава ОЗХО Ахмед Узюмджю сообщил, что, согласно результатам экспертизы, для отравления было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде.

До этого президент Чехии Милош Земан заявил, что газ «Новичок», которым, предположительно, отравили Скрипаля и его дочь, производился и складировался в его стране. В Кремле отметили, что это иллюстрирует несостоятельность позиции Великобритании по «делу Скрипаля».

В апреле ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, при этом в докладе не упоминалось название «Новичок». Великобритания сочла эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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