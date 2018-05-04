ОЗХО отвергла слова главы ОЗХО о «Новичке»

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили о невозможности определить точное количество вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится на сайте организации.

В заявлении указывается, что речь, скорее всего, может идти о миллиграммах яда. Обнаруженное на месте отравления вещество было высокой чистоты и устойчиво к влиянию окружающей среды и погодным условиям.

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Глава ОЗХО Ахмед Узюмджю 4 мая сказал, что для отравления Скрипалей использовали 50-100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде.

В МИД России отметили, что такого количества яда было бы достаточно, чтобы убить не только двух человек, но и всех жителей близлежащих кварталов.

Как заявил 3 мая президент Чехии Милош Земан, «Новичок» производился и складировался в его стране. В Кремле сочли, что это заявление иллюстрирует несостоятельность позиции Великобритании по «делу Скрипаля».

В апреле ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, при этом в докладе не упоминалось название «Новичок». Великобритания признала эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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