Врачи рассказали о самочувствии Скрипаля

Спустя два месяца после отравления в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в районной больнице. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщило агентству РИА Новости Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии.

«Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии», — отметили в управлении, отказавшись предоставить иную информацию.

Ранее 4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы по-прежнему нет никаких данных о состоянии Скрипаля и его дочери Юлии, а также о месте их нахождения.

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Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, при этом в докладе не упоминается название «Новичок».

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