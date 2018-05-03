Президент Чехии признался в причастности страны к изготовлению «Новичка»

Нервно-паралитический газ «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии. Об этом заявил президент страны Милош Земан, передает в четверг, 3 мая, чешское издание Irozhlas.

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«Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — сказал глава центральноевропейской республики.

Организация по запрещению химического оружия 12 апреля подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в докладе не упоминается название «Новичок». Великобритания сочла эти выводы доказательством вины России в нападении на бывшего шпиона. 14 апреля глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на данные экспертизы в швейцарской лаборатории, заявил, что при отравлении Скрипаля было использовано вещество BZ, производимое в США и других странах НАТО.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились другие европейские страны, а также США. Москва ответила тем же.

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