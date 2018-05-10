Президент Чехии настоял на производстве «Новичка» в стране

Президент Чехии Милош Земан настаивает на том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось в его стране. Об этом он заявил в эфире передачи «Неделя с президентом» на телеканале TV Barrandov, передает РИА Новости.

«Я сказал, в частности, премьеру Андрею Бабишу, заявившему после моего высказывания по телевидению о «Новичке», что в Чехии это химвещество не производилось и не складировалось, а лишь тестировалось, о том, что без производства вещества невозможно проводить его тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества», — указал он.

Материалы по теме Эффект «Новичка» Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля

Земан пояснил, что узнал о работах с этим химоружием в городе Брно от директора местного военного НИИ.

3 мая Земан заявил, что «Новичок», которым по версии Великобритании были отравлены Скрипали, производился в Чехии. 7 мая премьер-министр Андрей Бабиш прокомментировал это высказывание, отметив, что в его стране это вещество «не производилось, не синтезировалось и не хранилось».

В то же время в чешском Минобороны сообщали, что страна тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

2173840 - обычные новости