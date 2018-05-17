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Стало известно о наличии «Новичка» у немецких спецслужб

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Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии еще в 1990-е годы получила образец отравляющего вещества «Новичок», которое, предположительно, было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. К такому выводу пришли немецкие журналисты по итогам совместного расследования двух газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung и телеканалов WDR и NDR.

По их сведениям, немецкие спецслужбы обратились к российскому ученому-химику, который уже некоторое время был их информатором, с просьбой рассказать о новейшем российском химическом оружии. Взамен мужчину вместе с семьей обещали перевезти на Запад. Ученый согласился, пообещав даже захватить с собой образец вещества.

После того как образец «Новичка» попал в Германию, его передали на изучение в одну из химических лабораторий в Швеции. Это произошло с ведома канцелярии канцлера Гельмута Коля и Минобороны ФРГ. Впоследствии химики передали его формулу сотрудникам БНД.

Журналисты так и не смогли выяснить, что стало с образцом «Новичка». Известно только, что по указанию Коля БНД поделилась пробой со своими союзниками, в том числе с американской и британской разведкой.

Это вещество получило широкую известность после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химоружия, в котором указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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