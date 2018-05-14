Стало известно о тайных встречах Скрипаля с европейскими спецслужбами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью в британском Солсбери в начале марта, тайно встречался с сотрудниками эстонской и чешской разведки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве европейских стран.

Как пишет газета, бывший шпион неоднократно встречался с чешскими спецслужбами, а в 2016 году побывал в Эстонии. Установить, связаны ли эти визиты с попыткой отравления, не удается. Однако отмечается, что поездки держали в тайне и ни один высокопоставленный сотрудник разведки Чехии и Эстонии о них не упоминал. Знали ли об этом в Кремле, также неизвестно.

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На вопрос журналистов, встречался ли Скрипаль с сотрудниками разведки в Испании, где он работал в качестве двойного агента, спикер разведведомства страны заявил, что такая информация разглашению не подлежит. «Это красная линия, которую мы не можем переступить», — сказал он.

В течение нескольких лет до событий в Солсбери Сергей Скрипаль часто совершал иностранные поездки с целью информирования европейских разведывательных служб о работе ГРУ. Как пишет издание, встречи с максимальной вероятностью были одобрены и, возможно, организованы британскими властями.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химоружия, в котором указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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