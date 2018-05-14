Британская контрразведка предупредила Россию о грядущей изоляции

Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер подготовил речь, в которой указано, что Россию ждет участь «изолированной парии» из-за якобы отравления Сергея Скрипаля. Выдержки из заявления, которое будет представлено в Берлине, публикует Reuters.

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По словам Паркера, Британия и Европейский союз должны наладить тесное партнерство в области безопасности, чтобы противостоять «злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии». Он описал Россию как враждебное государство, которое пыталось осуществить «агрессивные и пагубные действия» при помощи своих военных и разведывательных структур.

Помимо этого, утверждает глава MI5, Кремль выпустил «беспрецедентный уровень дезинформации» после инцидента в Солсбери, и Запад должен «пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской пропагандистской машины».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления нашли следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

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