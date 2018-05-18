Путин пожелал Скрипалю здоровья

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, которого выписали из больницы в британском Солсбери после отравления. Об этом глава государства заявил в пятницу, 18 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, его слова приводит РИА Новости.

«Я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — заявил Путин. Он понадеялся, что бывший шпион «будет здоров, жив и невредим».

Российский лидер также добавил, что Скрипаль умер бы практически сразу, если бы был отравлен боевым веществом, как утверждают в Великобритании. «Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, ну, может, нескольких минут», — пояснил президент.

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Глава государства указал, что Москва готова оказать помощь в расследовании этого дела, однако так и не получила от Лондона никаких ответов. «Наше предложение остается открытым», — отметил он.

Ранее 18 мая стало известно, что Скрипаля выписали из больницы. Днем ранее сообщалось, что следователи допрашивают бывшего шпиона, чтобы побольше узнать о его поездках в Лондон, за границу, а также о личных встречах.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Женщина пришла в себя раньше отца, ее выписали из больницы еще 10 апреля.

По данным Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, и причастна к этому Россия. Москва отвергает обвинения. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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