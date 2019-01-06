В России ответили на новые данные об отравлении Скрипалей

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал опубликованные в британских СМИ данные о якобы установленных деталях покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, информация о расследовании дела Скрипалей — «полный бред». Он напомнил, что российская сторона неоднократно просила Великобританию предоставить доказательства своего участия в отравлении, однако в ответ получала только несправедливые обвинения.

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Клинцевич также назвал новые данные в расследовании, согласно которым британским спецслужбам известны личности сотрудников ГРУ, ездивших за границу с секретными миссиями, верхом непрофессионализма. Он подчеркнул, что нельзя хвастаться тем, что нельзя подтвердить или опровергнуть. «Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля», — заключил российский политик.

Ранее 6 января стало известно, что власти Великобритании установили все детали покушения на Скрипалей. Отмечается, что британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери, которая, по мнению источников в британском правительстве, ведет к высшему российскому руководству.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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