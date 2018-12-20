Президент России Владимир Путин указал на русофобию Запада из-за дела Скрипалей и дела саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в отравлении которого обвинили российские спецслужбы, жив, а Хашкуджи — «очевидно убит». «Скрипаль, слава богу, жив, тем не менее в отношении России куча санкций (...) а во втором случае тишина полная. Это политизированный русофобский подход, это повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию», — сказал он. «Не было бы Скрипалей — что-нибудь другое бы придумали», — добавил лидер.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе произошедшего.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!