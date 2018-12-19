Посол рассказал о будущем отношений США и России

России и США необходимо восстанавливать взаимное доверие. Об этом посол США в России Джон Хантсман написал в своей статье для The Moscow Times.

По его словам, для доверительных отношений необходимо быть ответственным соседом и надежным партнером. В то же время Россия серьезно подорвала их своими действиями по отношению к украинским судам в Керченском проливе и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок».

Хантсман добавил, что теперь доверие необходимо завоевывать поступками и ответственностью. «В то время как 2018 год прошел путь от высылки дипломатов до некоторого расширенного диалога в таких критически важных областях как борьба с терроризмом, Сирия, Северная Корея и Афганистан, 2019-й должен стать прорывом с реальным решением этих проблем», — написал он.

Дипломат убежден, что Вашингтон и Москва «смогут добиться прогресса в отношениях, если увидят демонстрацию доброй воли со стороны Кремля». По его словам, на конструктивный путь должна вернуться именно Россия, поскольку США «добросовестно работали над возобновлением диалога и поиском пути вперед, несмотря на разногласия».

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13 декабря голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

5 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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