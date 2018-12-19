Раскрыта переписка европейских дипломатов о Путине и ядерных боеголовках

Хакеры опубликовали переписку, которую в течение трех лет вели дипломаты стран Евросоюза. Об этом пишет The New York Times.

В ней обсуждались непредсказуемость президента США Дональда Трампа, а также проблемы в отношениях с Россией и Китаем. В частности, в одном из документов европейский дипломат называет встречу американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки «успешной (по крайней мере для Путина)».

Помимо этого, официальные лица Вашингтона и Брюсселя обсуждали вероятность допроса российской стороной американских дипломатов. Предполагалось, что в обмен на это власти США допросят россиян, подозреваемых во вмешательстве в американские дела. Белый дом заверял европейских коллег, что допрос американцев допущен не будет, пишет газета.

В другом диалоге европейцы сообщали о попытках России подорвать стабильность на Украине. Речь шла о нахождении в Крыму ядерных боеголовок. В ответ американские дипломаты сообщили, что подтверждения таких данных у них нет. Обсуждалось также и участие в мероприятии в Австрии главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который «призывал к аннексии Крыма» и находится под санкциями США.

Материалы по теме Украина на уме Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло

Еще одна переписка раскрыла разговор председателя КНР Си Цзиньпина с европейскими коллегами. В ней он назвал «задиристые действия» Трампа в отношении Пекина «боксированием без правил».

Как отмечает газета, техника, с помощью которой были получены данные, напоминает применяемую в китайской Народно-освободительной армии.

В Совете по национальной безопасности Белого дома комментариев по поводу утечки не дали. В Европейском союзе заявили, что пытаются понять, как модернизировать устаревшую и уязвимую систему. «Конечно, ни одна система полностью не безопасна, их постоянно надо совершенствовать», — отметил собеседник газеты в ЕС.

В октябре сообщалось, что Великобритания, Нидерланды и ряд других европейских стран настаивают на введении Евросоюзом санкций в ответ на предполагаемые кибератаки хакеров из России и Китая. Ограничения предлагается накладывать за нападения на информационные системы, кражу интеллектуальной собственности и прочую деятельность в киберпространстве, которая ведется в интересах иностранного государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!