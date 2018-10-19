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Трамп помог Рогозину

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Дмитрий Рогозин

Администрация президента США Дональда Трампа временно снимет санкции с генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщил ТАСС руководитель НАСА Джим Брайденстайн. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении Рогозина в 2014 году, когда тот занимал пост вице-премьера.

По словам Брайденстайна, НАСА добилось снятия санкций для того, чтобы глава российской госкорпорации смог посетить Соединенные Штаты и встретиться с американскими коллегами. «К тому же я бы хотел, чтобы он в не столь отдаленном будущем выступил вместе со мной в моей альма-матер — Университете Райса», — добавил директор НАСА.

В пресс-службе «Роскосмоса», как передает РИА Новости, подтвердили факт переговоров о возможности поездки Рогозина в США. В корпорации отметили, что пока не получали каких-либо документов по поводу снятия санкций со своего гендиректора.

В начале октября Брайденстайн побывал в Москве, где, среди прочего, выступил в МГУ, а также посетил космодром Байконур. В рамках визита он впервые встретился с Рогозиным.

Дмитрий Рогозин до назначения главой «Роскосмоса» был вице-премьером. На этой должности он курировал, в частности, гособоронзаказ и военно-промышленный комплекс. Помимо этого, чиновник в качестве спецпредставителя президента России занимался вопросами Приднестровья, но в связи с переходом в космическую корпорацию, по данным источников РБК, потерял эти полномочия.

В 2014 году, будучи кремлевским куратором по Приднестровью, Рогозин полетел в Молдавию, однако власти Румынии и Украины закрыли воздушное пространство для его самолета. После этого он написал в Twitter, что в следующий раз полетит туда на Ту-160 — стратегическом ракетоносце. Американские власти высказали недовольство этим твитом.

В марте того же года США ввели в отношении Рогозина санкции в связи с присоединением Крыма к России и украинским конфликтом. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты, Канаду, страны Евросоюза, Швейцарию и Австралию.

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