Рогозин рассказал о своей первой ракете

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал учащимся образовательного центра «Сириус», что построил свою первую ракету в возрасте шести лет. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 23 июля.

«Знаете, когда я пошел в космический кружок? В шесть лет. Я сделал свою первую ракету вместе с преподавателем в шесть лет», — сказал Рогозин.

В ходе встречи он также предложил создать молодежное экспериментальное конструкторское бюро. По его словам, к этому проекту могут подключиться воспитанники «Сириуса» после окончания вузов.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рогозина главой «Роскосмоса» 24 мая. До этого на протяжении семи лет он был вице-премьером. На этом посту курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомный и ракетно-космический и другие сектора промышленности.

17 июля руководитель «Роскосмоса» сообщил, что сверхтяжелая ракета российского производства будет запущена с космодрома Восточный в 2027 году. Топ-менеджер отметил, что речь идет о принципиально новой ракете.

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