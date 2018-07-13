«Роскосмосу» приказали летать только на «Ангаре»

«Роскосмос» и предприятия ракетно-космической отрасли страны совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей «Ангара» в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.

«Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, "Роскосмоса", коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации «Агат». В совещании принимали участие генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света «Роскосмоса» Юрий Коптев, зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев и другие специалисты.

По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе которого подыскиваются новые возможности для применения ракет «Ангара», снижения их себестоимости, налаживания серийного производства носителя. Третий собеседник рассказал агентству, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления «Центра Хруничева», который производит ракеты «Протон» и «Ангара».

В июне 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного». Чиновник поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов и поручил летать исключительно на «Ангаре».

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«Центр Хруничева» является самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток более 23 миллиардов рублей. С 2014 года ему выдано 65 миллиардов рублей кредитных средств, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет «Роскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

Семейство «Ангара» включает ракеты легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Тяжелая «Ангара» должна заменить «Протон». При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.

Для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет «Ангара» в год, тогда как в действующей Федеральной космической программе до 2025 года прописано 14 пусков ракет «Ангара» — семи тяжелых и шести легких версий носителя. Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно.

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