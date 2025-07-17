Путин оценил памятник героям СВО в российском городе

Путину понравился новый памятник «Защитникам Отечества» в Челябинске

Президент России Владимир Путин по достоинству оценил новый памятник «Защитникам Отечества», открытый в 2024 году в центре Челябинска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой красивый памятник», — сказал Путин, посмотрев на его изображение, которое принес губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встречу. Чиновник рассказал главе государства, что монумент понравился как участникам спецоперации и членам их семей, так и местным жителям.

Уточняется, что мемориал возвели в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. Он представляет собой гранитную стелу — у ее подножия стоит бронзовая скульптура солдата и девушки. Памятник стал символом благодарности военнослужащим-участникам СВО и их семьям, добавил Текслер.

Ранее сообщалось, что в российском городе рядом с памятником афганцам установили стелу героям спецоперации. Как отмечал автор монумента, его идея была в том, чтобы любой, кто желает отдать дань памяти, мог подойти и позвонить в колокол.