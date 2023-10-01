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17:12, 1 октября 2023Среда обитания

В российском городе рядом с памятником афганцам установили стелу героям СВО

В Забайкалье возле памятника афганцам установили стелу героям СВО

Фото: Telegram-канал «75.RU - Новости Правительства Zабайкалья»

В городе Краснокаменске Забайкальского края установили стелу в честь героев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в новостном Telegram-канале регионального правительства.

Стела находится рядом с памятником «Живым и павшим сыновьям России» — фигурой солдата-афганца, расположенной на площади Героев воинской славы.

«Идея была такая: любой, кто желает отдать дань памяти, может подойти и позвонить в колокол», — рассказал один из авторов монумента, директор местной художественной школы Владимир Стрельников.

На открытии присутствовал глава Краснокаменска Игорь Мудрак. Он почтил память тех, кто не вернулся с СВО, а также пожелал доброго здоровья тем, кто «продолжает отстаивать наш русский мир».

Ранее в Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Так, на табличке выгравировали слова из песни «Встанем»: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца». При этом автор процитированных строк указан не был. На открытии монумента цитировалась Библия.

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    Сергей Истомин
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