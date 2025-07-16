Тренер боксера Поветкина погиб в Африке

Тренер боксера Поветкина Нестеров погиб в Африке при выполнении боевого задания

Тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб в Африке. Об этом сообщается на странице промоутерской компании «Мир бокса» во ВКонтакте.

Отмечается, что Нестеров погиб при выполнении боевого задания. «Большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, патриот не на словах, а на деле», — гласит заявление пресс-службы компании.

В январе этого года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина на четыре года. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин. Позднее сам боксер назвал решение организации ерундой и глупостью.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в карьере он одержал 36 побед, потерпел три поражения и свел к ничьей еще один поединок. Боксер завершил карьеру в 2021-м.