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21:10, 24 января 2025Спорт

Поветкина дисквалифицировали на четыре года

Международное агентство допинг‑тестирования отстранило Поветкина на четыре года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно дисквалифицировало российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение действует с 21 октября 2024 года по 20 октября 2028 года. Кроме того, результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения спортсмена 9 сентября 2024 года были аннулированы.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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