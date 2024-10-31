Боксера Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксера Александра Поветкина. Об этом сообщается на сайте организации.

Это произошло из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, зафиксированного 25 октября 2014 года. Решение об отстранении на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории вступило в силу 21 октября.

В июне 2021 года стало известно, что Поветкин завершил выступления в профессиональном боксе. Тяжеловес объяснил это решение проблемами со здоровьем.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В настоящее время спортсмен занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.