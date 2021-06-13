Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает ТАСС.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», — заявил 41-летний Поветкин. В Федерации бокса России рассказали, что в будущем спортсмен планирует заниматься общественной деятельностью, в частности, популяризацией бокса.

Впервые о возможном завершении карьеры Поветкиным стало известно 4 июня. Тогда спортсмен отметил, что может повесить перчатки на гвоздь из-за проблем со здоровьем. При этом он признался, что «организм требует бокса».

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту нокаутом и потерял титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. Это поражение стало третьим в карьере россиянина, в его активе 36 побед. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.