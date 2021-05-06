Поветкин захотел провести третий бой с Уайтом

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин захотел провести третий бой с британцем Диллианом Уайтом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам россиянина, он был бы очень рад, если бы у него появилась такая возможность. При этом он отметил, что не определился с решением по поводу дальнейшего продолжения карьеры. Поветкин добавил, что сейчас наблюдает за своим здоровьем.

28 марта Поветкин потерпел поражение от Уайта нокаутом и утратил пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Британец же взял реванш после своего досрочного поражения от Поветкина в августе 2020-го.

На счету Поветкина 36 побед при трех поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Уайт добился 28-й победы в карьере при двух поражениях.

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