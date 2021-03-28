Поветкин обратился к фанатам после поражения от Уайта нокаутом

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин обратился к фанатам после поражения от британца Диллиана Уайта. Пост доступен в Instagram спортсмена.

41-летний боксер поблагодарил болельщиков за поддержку. «Со мной все нормально. Возвращаемся домой!» — добавил он.

Ранее 28 марта Поветкин потерпел поражение от Уайта. Таким образом, россиянин утратил пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Британец же взял реванш после своего поражения от Поветкина в августе 2020-го.

На счету Поветкина 36 побед при трех поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Уайт добился 28-й победы в карьере при двух поражениях.