Промоутер Поветкина призвал боксера завершить карьеру после поражения от Уайта

Глава промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы россиянина Александра Поветкина, Андрей Рябинский будет призывать боксера завершить профессиональную карьеру в спорте после поражения от британца Диллиана Уайта. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Промоутер также отметил, что, по его мнению, бой против Уйата — это последний поединок Поветкина.

Ранее сообщалось, что россиянин проиграл британскому боксеру. Рефери остановил бой в четвертом раунде. Поветкин пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Победу Уайту присудили техническим нокаутом.

После реванша в Гибралтаре россиянин лишился пояса временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. В первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Сейчас в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. У Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.