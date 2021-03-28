Уайт выразил готовность провести еще один бой против Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт выразил готовность провести еще один бой против россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщили в команде спортсмена, передает ТАСС.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии», — заявил собеседник агентства. По его словам, это может произойти, когда Поветкин восстановится.

Второй бой Поветкина и Уайта прошел в ночь на 28 марта в Гибралтаре. Российский спортсмен проиграл британцу и лишился пояса временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Поветкин пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Победу Уайту присудили техническим нокаутом.

В первом бою, который прошел 22 августа 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. У Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.