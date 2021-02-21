Бой Поветкина и Уайта снова перенесли

Бой боксеров-тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта снова перенесли. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн в своем Twitter.

Новая дата противостояния россиянина и британца — 27 марта. Уайт и Поветкин подерутся в Гибралтаре. Таким образом, бой отложили на три недели.

Поединок Уайта и Поветкина переносили неоднократно. Изначально схватка должна была состояться еще в ноябре.

В первом бою, который состоялся 22 августа, Поветкин нокаутировал Уайта. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

На счету Поветкина 36 побед (25 — нокаутом) и два поражения. Уайт за карьеру выиграл 27 поединков (18 — нокаутом), два — проиграл.