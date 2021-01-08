Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году

Нокаут в исполнении российского боксера Александра Поветкина признан лучшим в 2020 году. Рейтинг представлен изданием Boxing Scene.

Povetkin knocking Whyte out 🥊🥊 pic.twitter.com/DrtYYh49hx — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Тогда Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

В декабре прошлого года нокаут в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Вадима Немкова попал в список лучших моментов года от промоушна Bellator. Немков стал единственным россиянином, вошедшим в рейтинг лучших.