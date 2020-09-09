Поветкин сравнил уровень жизни в США и России

Российский боксер Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica сравнил уровень жизни в США и России.

Поветкин заявил, что его устраивает жизнь в России и политический курс страны, поэтому он предпочитает жизнь на родине. «Когда рассказывают, мол: "Вот там так хорошо..." Вы там не жили, не знаете. Америка эта... Там люди на улицах спят. Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слезы: "Как там в России?" Где родился — там и пригодился», — посчитал 41-летний спортсмен.

В августе российский тяжеловес нокаутировал британца Диллиана Уайта. 41-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Россиянин одержал 36-ю победу в карьере.