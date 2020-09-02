Российский боксер Александр Поветкин оценил российскую политику и высказался о протестах в Белоруссии. Интервью со спортсменом выйдет на YouTube-канале Metametrica.

В разговоре с ведущими Кристиной Бусаровой и Дмитрием Егорченковым Поветкин рассказал, что приводит его в бешенство, за что нужно любить СССР, в чем сила русской традиции и славянского мировоззрения, а также раскрыл секреты славянских татуировок на своем теле.

Кроме того, боксер дал мастер-класс ведущим и нанес по хейтерам ответный удар.

В августе российский тяжеловес нокаутировал британца Диллиана Уайта. 41-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Россиянин одержал 36-ю победу в карьере.