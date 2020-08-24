Назван способный помешать бою Поветкина с Усиком фактор

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал фактор, способный помешать организации боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает ТАСС.

По словам промоутера, спортсмены очень хорошо общаются и уважительно относятся друг к другу. В связи с этим они могут не захотеть выяснять отношения на ринге. При этом Рябинский добавил, что поединок способен стать «хорошим спортивным зрелищем с участием уважающих друг друга боксеров».

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О возможной встрече Усика и Поветкина стало известно ранее в понедельник, 24 августа. Сообщалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) готов одобрить бой.

22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их противостояния. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом. Усик занимает второе место в рейтинге WBC, уступая Деонтею Уайлдеру. Он непобежденный боксер — в его активе 17 побед на профессиональном ринге.