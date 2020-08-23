Канделаки отреагировала на победу Поветкина над Уайтом

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу российского боксера Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом. Ее слова приводит Sport 24.

Телеведущая сравнила россиянина с киногероем Рокки Бальбоа, а также добавила, что Поветкин заслужил успех. «Он никогда не избегал боев с самыми сильными соперниками. Разве судьба могла не вознаградить его за смелость, трудолюбие и упорство?» — отметила Канделаки.

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Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.