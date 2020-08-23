Поветкин попал в нокдаун и нокаутировал Уайта

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника в пятом раунде противостояния. При этом Поветкин побывал в нокдауне. В четвертом раунде Уайту удался мощный апперкот, обрушивший россиянина на канвас. Россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond. Кроме того, победитель противостояния становился обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.

Бой Уайта и Поветкина откладывался дважды. Изначально поединок должен был состояться в мае, однако дата ивента сдвигалась на фоне пандемии коронавируса.