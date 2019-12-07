Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер завершили поединок в тяжелом весе вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Поветкин после неудачного первого раунда действовал с преимуществом, однако к концу поединка Хантер перехватил инициативу. В итоге россиянин выстоял, а судьи насчитали ничью — 115:113, 114:115 и 114:114.

Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью. Также в его активе 35 побед (24 нокаутом) и два проигрыша. Хантер выиграл 18 боев (12 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Этот поединок прошел в андеркарде боя за четыре чемпионских пояса, в котором встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа. В первом бою победу праздновал Руис. Ему удалось нанести Джошуа первое поражение в карьере.

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