Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов

В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

30-летний британец показал самый легкий вес в своей карьере — 107,5 килограмма. У Руиса — 128,3 килограмма.

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Второй поединок между Руисом и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Трансляция боксерского вечера для зрителей «Первого канала» начнется в 23:50 по московскому времени.

В первом бою победу праздновал Руис. Ему удалось нанести Джошуа первое поражение в карьере. Британец потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).

Помимо поражения Руису, в активе Джошуа 22 победы, 21 из которых нокаутом. У 30-летнего Руиса 33 победы (22 — нокаутом) и одно поражение.

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